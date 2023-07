Borsellino: Meloni, oggi ricordiamo eroi che non ebbero paura di denunciare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Oggi, a 31 anni di distanza da quel terribile attentato, ricordiamo tutti quegli eroi che non ebbero paura di denunciare al mondo il vero volto della criminalità organizzata e che servirono lo Stato fino all’ultimo”. Lo scrive su Facebook la presidente del Consiglio dei ministri Giorgia Meloni nel 31mo anniversario della strage di via D'Amelio. “Nel loro esempio portiamo avanti il nostro impegno quotidiano per estirpare questo male dalla nostra Nazione: solo così il loro sacrificio non sarà mai vano”, conclude Meloni. (Rin)