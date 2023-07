Regno Unito: Sunak, legge su immigrazione illegale invia un messaggio chiaro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le leggi più severe di sempre sull'immigrazione inviano un messaggio chiaro ai migranti clandestini. Lo ha dichiarato il primo ministro britannico Rishi Sunak dopo che la sua proposta di legge sull'immigrazione illegale è stata approvata ieri in Parlamento. L'illegal Immigration Bill prevede che chiunque varchi i confini del Regno Unito attraverso mezzi non autorizzati verrà arrestato e rimosso. "Mi sono prefissato l'obiettivo di fermare l'immigrazione clandestina, non perché sia facile, ma perché è la cosa giusta da fare" ha detto il primo ministro al quotidiano "Daily Express", ammettendo che tale riforma non è una "soluzione miracolosa", ma rappresenta un "passo avanti critico" per fermare i pericolosi attraversamenti della Manica. (Rel)