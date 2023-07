Qatar-Turchia: visita presidente Erdogan a Doha, focus su rafforzamento relazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Turchia e il Qatar hanno concordato di rafforzare ulteriormente i legami bilaterali in vari settori, “in linea con le direttive dei governi dei due Paesi e a beneficio degli interessi dei due popoli”. Lo si apprende dalla dichiarazione congiunta rilasciata dopo l’incontro, a Doha, tra il presidente della Repubblica di Turchia, Recep Tayyip Erdoğan, e l’emiro del Qatar, Tamim bin Hamad al Thani. Durante l’incontro, inoltre, è stato commemorato il 50esimo anniversario dall’instaurazione di relazioni diplomatiche tra Ankara e Doha, le cui relazioni bilaterali sono attualmente classificate al livello di “partenariato strategico” e riflettono “legami storici radicati”. Come aveva già fatto il giorno precedente in occasione dell’incontro con il principe ereditario dell’Arabia Saudita, Mohammed bin Salman al Saud, Erdogan ha donato all’emiro qatariota Togg, la prima automobile elettrica di produzione turca. “L’attuale partenariato strategico tra la Repubblica di Turchia e lo Stato del Qatar è vantaggiosa a tutti i livelli e i due Paesi hanno visioni simili alla maggior parte delle questioni regionali e internazionali”, si legge nella dichiarazione congiunta di ieri. Negli ultimi cinque anni, peraltro, la cooperazione commerciale ed economica tra Ankara e Doha ha registrato un aumento significativo. (Res)