© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In Via d'Amelio a Palermo il 19 luglio 1992 la mafia uccise il giudice Paolo Borsellino e i poliziotti Agostino Catalano, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina, Claudio Traina ed Emanuela Loi. Non dimenticare significa non indietreggiare di un solo passo nella lotta alla mafia": lo ha scritto il ministro per gli Affari europei, le Politiche di coesione e il Pnrr. (Res)