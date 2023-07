G20: a Indore quarta riunione sui temi del lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Indore, nello Stato indiano del Madhya Pradesh, ospita oggi e domani (19 e 20 luglio) la quarta riunione del gruppo di lavoro del G20 sull’occupazione e la riunione dei ministri del Lavoro, con gli obiettivi di preparare la dichiarazione ministeriale e i documenti conclusivi. Lo riferisce il ministero del Lavoro dell’India, presidente di turno. Sono attesi 86 delegati degli Stati membri, dei Paesi ospiti e di organizzazioni internazionali, quali l’Organizzazione internazionale del lavoro (Oil) e l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse). All’incontro ministeriale, presieduto dall’indiano Bhupender Yadav, interverranno 24 ministri. Inoltre, parteciperanno alle due giornate rappresentanti di forum di dialogo come Business-20, Labor-20, Startup-20, Think-20 e Youth-20, per un totale di 165 persone. I lavori si articoleranno in cinque sessioni tematiche: economia globale e salute globale; finanza e infrastrutture sostenibili; architettura finanziaria internazionale; tassazione internazionale; settore finanziario e inclusione finanziaria. Per i partecipanti è stato organizzato un programma di visite culturali. I temi del lavoro sono stati affrontati precedentemente nelle riunioni di Jodhpur, nel Rajasthan, dal 2 al 4 febbraio; di Guwahati, nell’Assam, dal 3 al 5 aprile, e di Ginevra, in Svizzera, nel quartier generale dell’Oil, dal 31 maggio al 2 giugno. Il governo di Nuova Delhi ha indicato tre priorità: il divario di competenze; la “gig economy” e la protezione sociale; il finanziamento sostenibile. (segue) (Inn)