Brexit: sondaggio, 51 per cento cittadini voterebbe per rientrare nell'Ue

- La maggioranza dei cittadini britannici voterebbe per rientrare nell'Unione europea, con oltre il 60 per cento che ritiene che la Brexit sia stata più un fallimento che un successo. È quanto emerge da un sondaggio di YouGov, ripreso dal quotidiano "The Independent", secondo cui il 51 per cento dei britannici voterebbe per rientrare nell'Ue, mentre il 32 per cento si atterrebbe alla decisione presa nel 2016. Inoltre, circa il 70 per cento ha affermato di ritenere che il governo stia gestendo male la Brexit. (Rel)