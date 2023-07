Borsellino: Conte, sue parole risuonano nelle coscienze, lotta ai clan fatta di azioni nette

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 31mo anniversario della strage di via D'Amelio, il presidente del Movimento 5 stelle Giuseppe Conte, in un post sui social, ricorda il giudice Paolo Borsellino citando una sua celebre frase: “Ho temuto nell’immediatezza della morte di Falcone una drastica perdita di entusiasmo in quello che faccio. Se non dico di averlo ritrovato, ho almeno ritrovato la rabbia per continuare a farlo”. Parole che - scrive Conte - in questo tragico anniversario "risuonano forti nelle coscienze e nei gesti di chi ogni giorno combatte le mafie nel proprio territorio, di chi dice no al pizzo, di chi sporge denuncia anche se poi trova una bomba davanti al negozio, di chi si impegna nelle istituzioni per mettere all’angolo i mafiosi e i loro interessi economici, di chi contribuisce a promuovere la cultura della legalità e dell’etica pubblica anche nella diffusa indifferenza". "Sono parole - prosegue - che cadono purtroppo nel vuoto in alcune sedi istituzionali. Quelle di chi opera per indebolire le armi dello Stato contro la mafia. La lotta ai clan è fatta di scelte e azioni nette, non di vuote frasi di circostanza da declamare il giorno giusto, in cui ricorre un anniversario”, sottolinea il leader. “Continuiamo ad agire per contrastare le mafie. Ogni giorno, in ogni luogo. Non perdiamo l'entusiasmo, non perdiamo la rabbia”, conclude Conte.(Rin)