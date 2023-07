Regno Unito: "Financial Times", Sunak pronto a posticipare adesione a Horizon

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro britannico Rishi Sunak è pronto a posticipare la decisione se il Regno Unito debba aderire al programma scientifico Horizon da 95,5 miliardi di euro dell'Ue fino a dopo le vacanze estive. Accademici e ricercatori avevano sperato che Sunak prendesse una decisione prima che la Camera dei Comuni inizi la pausa estiva questo giovedì, ma un membro del governo ha detto al quotidiano "Financial Times": "Non ci sono piani per dire nulla questa settimana". Tale fonte governativa ha affermato che c'è ancora una discussione in corso con Bruxelles su un possibile accordo, aggiungendo: "Questo deve essere l'accordo giusto per il Regno Unito e per i contribuenti del Regno Unito. Penso che i cittadini preferiscono che ci prendessimo il tempo giusto per sistemare le cose. Non firmeremo nessun accordo a meno che non siamo soddisfatti al 100 per cento". Per via della lite post-Brexit tra Londra e Bruxelles, il Regno Unito ha già perso due anni del programma Horizon, che va dal 2021 al 2027; con i funzionari britannici che ora parlano della possibilità di aderire nel 2024, quindi con tre anni di ritardo.(Rel)