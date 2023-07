Borsellino: Urso, eroe dei nostri tempi, ha segnato la nostra generazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- Paolo Borsellino è l'eroe dei nostri tempi. Lo scrive su Twitter il ministro delle Imprese e del Made in Italia Adolfo Urso nel 31mo anniversario della strage di via D'Amelio. "Un esempio di vita, passione e sacrificio che ha segnato la nostra generazione. Ricordo quando l'intervistai a Ortigia, in un meeting della giovane destra, e cosa mi disse poco dopo, presagio di quel che poi accade in quel tragico 19 luglio. Noi ci siamo anche per lui", conclude. (Rin)