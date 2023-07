Cina: Xi, nostro percorso verso riduzione emissioni non deve essere controllato da terze parti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le modalità con cui la Cina dovrebbe ridurre le emissioni inquinanti dovrebbero essere determinate dalla nazione e non influenzate da terze parti. Lo ha detto il presidente Xi Jinping durante la conferenza nazionale sulla protezione ecologica e ambientale tenuta il 17 e 18 maggio a Pechino, in concomitanza con la visita dell’inviato presidenziale degli Stati Uniti per il clima, John Kerry. “La Cina ha assunto impegni incrollabili, ma il percorso verso gli obiettivi, il modo, il ritmo e l'intensità degli sforzi per raggiungerli dovrebbero e devono essere determinati dal Paese stesso, piuttosto che influenzati da altri”, ha detto Xi. “Dovremmo lavorare in modo attivo e costante per raggiungere il picco delle emissioni e la neutralità carbonica, promuovere un sistema energetico pulito che sia a basse emissioni, sicuro ed efficiente, nonché accelerare la creazione di un nuovo sistema energetico”, ha aggiunto. Alla conferenza hanno partecipato tutti i membri del comitato permanente del politburo del Partito comunista. (Cip)