Taiwan: nuova sortita della Cina con 10 aerei e 7 navi da guerra (2)

- Le manovre rientrano nella seconda fase delle esercitazioni annuali Han Kuang, in calendario dal 24 al 28 luglio, e prevedono la partecipazione di forze di terra e reparti dell'Aeronautica militare taiwanese. L'addestramento punta a testare le capacità di difesa degli scali nell'eventualità di una offensiva da parte della Cina, che rivendica Taiwan come parte inalienabile del territorio. Le operazioni negli aeroporti saranno sospese per circa un'ora, con ripercussioni su 61 voli e oltre 41 mila viaggiatori. La prima fase delle esercitazioni militari Han Kuang si è tenuta a Taiwan dal 15 al 19 maggio scorsi, con l'utilizzo della piattaforma statunitense Joint Theater Level Simulation (Jtls). (Cip)