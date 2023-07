Emirati-India: accordo tra Adnoc Gas e Indian Oil Corporation per forniture di gas a Nuova Delhi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia energetica emiratina Adnoc Gas ha annunciato ieri di aver siglato un accordo per la fornitura di gas naturale liquefatto (gnl) alla società indiana Indian Oil Corporation, per un valore compreso tra 7 e 9 miliardi di dollari. Secondo la dichiarazione rilasciata da Adnoc, ripresa dall’emittente panaraba di proprietà saudita “Al Arabiya”, l’intesa prevede la fornitura annuale di fino a 1,2 milioni di tonnellate metriche di gnl all'India per un periodo di 14 anni. La Indian Oil Corporation, da parte sua, aveva già annunciato, in un comunicato stampa pubblicato lo scorso 17 luglio, che l’accordo era stato siglato durante la visita del primo ministro indiano, Narendra Modi, Negli Emirati Arabi Uniti, aggiungendo che l’intesa consente all'India di importare il GNL senza pagare l'imposta sulle importazioni del 2,5%. Intanto, le aziende indiane stanno investendo cospicue somme di denaro per potenziare le infrastrutture necessarie, mente Nuova Delhi cerca di stipulare accordi a lungo termine per l'importazione di gnl. L'India, infatti, mira a aumentare la quota di gas nel suo mix energetico al 15% entro il 2030, a fronte dell’attuale 6,2%. Da parte sua, la Abu Dhabi National Oil Company (Adnoc) si sta concentrando sul mercato del gas, in virtù della crescente domanda di gnl sui mercati internazionali, in particolare in Europa, come alternativa alle forniture di gas russo. (Res)