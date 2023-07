Germania: la vicinanza alla Russia dei golpisti del principe di Reuss

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Emergono prove di vicinanza alla Russia dei golpisti di estrema destra capeggiati dal principe Enrico XIII di Reuss, che pianificava di rovesciare il governo federale per instaurare in Germania un nuovo Stato modellato sull'impero tedesco con se stesso come reggente. È quanto riferisce l'emittente radiotelevisiva “Ard”, pubblicando nuovi dettagli dell'inchiesta su “Il Consiglio”, l'organizzazione eversiva guidata dall'aristocratico e sgominata dall'operazione “Kangal” che, su mandato della Procura generale federale (Gba), è stata attuata il 7 dicembre 2022 in Germania, Italia e Austria. L'azione ha portato all'arresto di 25 golpisti, tra cui il principe di Reuss e la sua compagna di origine russa. Due sostenitori del colpo di Stato sono stati rilasciati, mentre altri quattro sono stati catturati in operazioni successive nel 2023. Come rivela oggi “Ard”, a novembre dello scorso anno, tre affiliati al “Consiglio” contattarono il consolato di Russia a Lipsia, frequentato anche da Enrico XIII e dalla compagna, per denunciare quella che giudicavano la narrazione unilaterale della guerra in Ucraina da parte dei mezzi di informazione tedeschi. I tre “chiaramente filorussi” intendevano informare il governo di Mosca e a tal fine chiedevano un incontro presso la sede diplomatica. Dal consolato russo a Lipsia, un diplomatico “di alto rango”rispose in maniera affermativa, proponendo di tenere i colloqui l'8 dicembre 2022. Tuttavia, l'operazione “Kangal” impedì l'incontro. (segue) (Geb)