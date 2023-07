Germania: la vicinanza alla Russia dei golpisti del principe di Reuss (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ora, rimane da chiarire il ruolo della compagna del principe di Reuss nella vicenda. Tuttavia, è emerso che la donna è nata nell'enclave russa di Kaliningrad nel 1983 e si è recata per la prima volta in Germania nel 2022. Fino al suo arresto presso la residenza di caccia del principe di Reuss a Bad Lobenstein, la donna era registrata come residente a Heidelberg, presso la cui università ha ottenuto un dottorato in Storia dell'arte nel 2019. Alla cerimonia per il conferimento del titolo, la compagna dell'aristocratico avrebbe manifestato l'intenzione di tornare in Russia. Come nota “Ard”, ciò non è avvenuto e ci si chiede se la compagna del principe di Reuss fosse un'agente della Russia assegnata al “Consiglio” o se sia rimasta implicata nell'organizzazione eversiva in maniera incolpevole. (segue) (Geb)