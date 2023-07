Germania: la vicinanza alla Russia dei golpisti del principe di Reuss (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A ogni modo, la Russia e i possibili contatti con il suo governo rivestono un ruolo centrale nei piani per il golpe di Enrico XIII. I sostenitori del colpo di Stato si aspettavano “l'aiuto di Mosca”, da cui attendevano un segnale di assenso all'attuazione del loro progetto. Tale dimostrazione di consenso non è mai arrivata, provocando frustrazione nella dirigenza del “Consiglio”, in particolare nella componente militare dell'organizzazione. Il gruppo aveva infatti formato 286 “Compagnie di difesa della Patria”, reclutate tra militari e agenti di polizia, sia in servizio sia a riposo, con il compito di attuare il colpo di Stato, arrestando e giustiziando gli oppositori. Il Gba accusa i golpisti di associazione a scopo di terrorismo e tentativo di colpo di Stato. I militanti del “Consiglio” vengono ascritti al movimento dei “Reichsbuerger”, ossia i “cittadini dell'Impero”. Si tratta di estremisti di destra nostalgici del Reich tedesco che, non necessariamente monarchici, non riconoscono né la Repubblica federale di Germania né le sue leggi. I “Reichsbuerger” sostengono forme di autogoverno comunitario a livello locale, di norma confinate a limitati agglomerati rurali o a singole abitazioni. Tra le attività del gruppo figurano ronde di sorveglianza nelle città e l’organizzazione di milizie armate. Negli ultimi anni, anche per effetto delle teorie del complotto che hanno accompagnato la pandemia di Covid-19, i “cittadini dell’Impero” stanno sperimentando una crescente radicalizzazione. (Geb)