Usa: "New York Times", vittime Covid-19 sovrastimate di un terzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quasi un terzo dei decessi ufficialmente imputati al Covid-19 negli Stati Uniti è riconducibile in realtà ad altre cause. Lo scrive il "New York Times", sulla base di un'analisi dei dati ufficiali dei Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc). Dai dati il quotidiano ricava anzitutto una buona notizia: la media dei decessi giornalieri complessivi negli Usa sembra essere tornata al periodo pre-pandemia, dopo essere aumentata di circa il 30 per cento al picco dell'emergenza sanitaria mondiale. Tuttavia, nel medesimo articolo il quotidiano afferma che le vittime del Covid-19 sono state sovrastimate dalle autorità sanitarie statunitensi di una percentuale analoga: "Il numero ufficiale (delle vittime del Covid-19) è probabilmente un'esagerazione, perché include persone che avevano contratto il virus quando sono decedute, anche se quest'ultimo non è stato la causa di morte effettiva". Secondo il quotidiano, "sia i dati dei Cdc che uno studio pubblicato sulla rivista medica Clinical Infectious Diseases" indicano che "quasi un terzo dei recenti decessi da Covid rientrano in questa categoria". Si tratta di una posizione inedita da parte del quotidiano, che durante la pandemia ha sostenuto più volte la tesi contraria: che il bilancio effettivo dei decessi causati dalla pandemia negli Usa fosse in realtà assai peggiore di quello ufficiale. La medesima posizione era stata sostenuta nel 2021 dai Cdc, e negli Stati Uniti, come in diversi Paesi europei, la polemica sulla distinzione tra morti "da" e "per" Covid-19 è stata per mesi al centro del dibattito pubblico. (Was)