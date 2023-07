Cina-Usa: inviato clima Kerry, colloqui a Pechino "costruttivi ma complicati"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inviato presidenziale per il clima degli Stati Uniti, John Kerry, ha dichiarato che i colloqui degli ultimi giorni con alti funzionari del governo cinese a Pechino sono stati "costruttivi ma complicati". Kerry, che conclude oggi una visita ufficiale di quattro giorni a Pechino tesa a rilanciare la cooperazione tra le due maggiori potenze mondiali sul fronte del contrasto al cambiamento climatico, ha detto che Stati Uniti e Cina "stanno riallacciando i rapporti": "Stiamo provando a ristabilire un processo cui abbiamo lavorato per anni", ha detto Kerry al termine della visita intrapresa domenica. "Stiamo provando a tracciare un percorso chiaro" verso i colloqui sul clima Cop28 in programma alla fine dell'anno a Dubai. Nel corso della visita a Pechino, Kerry ha incontrato l'omologo cinese Xie Zhenhua e il il direttore della commissione Esteri del comitato centrale del Partito comunista, Wang Yi. Prima di un incontro nella giornata di oggi, Kerry ha dichiarato che "il clima è molto, molto positivo. Siamo concentrati sulla sostanza e su cosa può davvero funzionare e quel che possiamo concretizzare", ha aggiunto il funzionario. (Cip)