Usa: la modella Gigi Hadid arrestata alle Isole Cayman per possesso di marijuana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La modella statunitense Gigi Hadid è stata arrestata all'aeroporto internazionale Owen Roberts, nelle Isole Cayman, con l'accusa di possesso di marijuana. Lo riferiscono i media locali, secondo cui la modella 28enne è stata fermata da agenti della dogana al suo arrivo nel territorio britannico d'oltremare. Secondo il quotidiano "Cayman Marl Road", Hadid è arrivata sulle isole ieri a bordo di un aereo privato e in compagnia di un'amica. Nei bagagli delle due donne, sottoposti agli ordinari controlli aeroportuali, sono stati trovati "ganja e utensili utilizzati per il consumo di ganja". Hadid e la sua amica sono state arrestate e trasferite in un sito di detenzione, ma sono state successivamente rilasciate in cambio del pagamento di una cauzione. Un portavoce della modella ha dichiarato che la marijuana che Hadid portava con sé era stata "legalmente acquistata (a New York) con una regolare licenza medica", e che l'uso medico della cannabis "è legale anche a Grand Cayman", la più grande delle tre isole che compongono l'omonimo arcipelago. (Was)