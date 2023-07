Ucraina: capo stato maggiore Usa Milley, offensiva è "tutt'altro che un fallimento"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'offensiva intrapresa dalle forze armate ucraine all'inizio di giugno è "tutt'altro che un fallimento", a dispetto degli scarsi progressi sul campo e delle ingenti perdite di mezzi corazzati. Lo ha sostenuto ieri il generale Mark Milley, capo dello stato maggiore congiunto delle Forze armate Usa. "L'offensiva) è iniziata cinque o sei settimane fa, e diverse simulazioni effettuate in anticipo avevano previsto un'avanzata, che però ha subito un rallentamento. Perché? Perché c'è differenza tra la guerra sulla carta e la guerra reale", ha ammesso il generale nel corso di una conferenza stampa. "Questa è gente reale, su mezzi reali. Sono lì fuori a ripulire veri campi minati, e muoiono per davvero. Quando accade le unità tendono a rallentare, ed è giusto così, per sopravvivere mentre si attraversano questi campi minati", ha detto Milley, secondo cui l'offensiva ucraina è comunque "tutt'altro che un fallimento": "A mio modo di vedere, è troppo presto per esprimere un giudizio simile. C'è ancora molto da combattere", ha ammonito il generale, aggiungendo che le forze Ucraine hanno mantenuto in riserva una porzione significativa delle loro unità di combattimento in vista delle prossime fasi dell'offensiva. "Non voglio anticipare cosa accadrà in futuro, perché come e dove impiegare le riserve sarà una decisione ucraina", ha precisato il capo di stato maggiore. "Al momento stanno preservando la loro capacità di combattimento, e si stanno facendo strada in maniera lenta e deliberata attraverso quei campi minati". (Was)