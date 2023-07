Singapore: il finanziere Ng annuncia candidatura alla presidenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il finanziere Ng Kok Song, ex direttore finanziario del fondo sovrano di Singapore Gic, ha annunciato l'intenzione di candidarsi alla presidenza della città-Stato. Il 75enne si è presentato oggi alla sede del Dipartimento elettorale accompagnato dalla sua compagna e dai tre figli per depositare la propria candidatura. "Preoccupazioni in merito all'integrità delle nostri istituzioni nazionali mi hanno convinto che dovrei candidarmi a presidente", ha dichiarato Ng, sostenendo che Singapore necessiti "di un presidente indipendente da qualunque partito politico, per preservare l'integrità delle nostre istituzioni". Ng, che ha assunto diversi incarichi dirigenziali al vertice del fondo sovrano si Singapore nell'arco di 25 anni, sino al 2013, è oggi presidente esecutivo della società finanziaria Avanda Investment Management. La sua è la terza candidatura alla presidenza di Singapore, dopo quelle presentate nei giorni scorsi dal ministro capo di Singapore, Tharman Shanmugaratnam, e dall'imprenditore George Goh. (segue) (Fim)