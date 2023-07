Siria: attacco attribuito a Israele contro siti militari siriani e di Hezbollah vicino Damasco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due militari delle Forze armate siriane sono rimasti feriti, poco dopo la mezzanotte, durante un attacco missilistico sferrato dalla regione delle Alture del Golan e attribuito a Israele, che ha colpito postazioni di Damasco e del movimento sciita libanese filo-iraniano Hezbollah, in prossimità dell’aeroporto di Al Dimas e nella vicina area di Al Saboura. Lo riferiscono l’Osservatorio siriano per i diritti umani (Sohr), organizzazione non governativa con sede a Londra, ma con una fitta rete di contatti sul campo, l’agenzia di stampa siriana “Sana” e le emittenti panarabe “Al Arabiya” e “Al Jazeera”. Nelle aree colpite, dove si sono registrati “alcuni danni materiali”, si trovano le postazioni della quarta divisione delle Forze armate siriane e i depositi di armi di Hezbollah. Ad ora, non vi sono segnalazioni di vittime. Ai missili ha risposto la difesa aerea di Damasco, che, secondo “Sana” (che cita fonti militari), “ne hanno abbattuti la maggior parte”. Nessun commento, per ora, da parte delle autorità israeliane, ma se si fosse trattato di un attacco da parte dello Stato ebraico, secondo Sohr sarebbe il ventesimo in territorio siriano dall’inizio del 2023. L’ultimo episodio di questo tipo risale allo scorso 2 luglio, quando aerei da guerra israeliani hanno lanciato un attacco contro postazioni e depositi di armi di Hezbollah nel villaggio di Al Najma, a nord-est di Homs, dove testimoni oculari hanno riferito di violente esplosioni. (Res)