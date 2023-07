Usa: presidenziali 2024, Biden annuncia il quartier generale della sua campagna elettorale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha annunciato di aver scelto la sua cittadina di residenza di Wilmington, nel Delaware, come quartier generale della sua campagna elettorale in vista delle elezioni presidenziali 2024. "I valori della mia famiglia, il mio eterno ottimismo e la mia incrollabile fiducia nella classe media americana come spina dorsale della nostra nazione vengono dalla mia casa, dal Delaware", afferma una nota diffusa dal presidente. "Per questa ragione, non esiste posto migliore da eleggere a quartier generale della nostra campagna di rielezione". Biden aveva scelto Philadelphia come sede della sua campagna presidenziale nel 2020, ma la pandemia e l'età avanzata del presidente lo avevano spinto già allora a condurre da Wilmington una porzione significativa della campagna elettorale. Da vicepresidente e da senatore Biden era noto per i suoi frequenti viaggi in treno tra la sua cittadina di residenza e Washington. La campagna di rielezione del presidente è partita in sordina: nelle settimane seguite all'annuncio della sua ricandidatura, la campagna ha effettuato appena sette assunzioni, tre delle quali nella giornata di lunedì. Ciononostante, la candidatura di Biden ha ottenuto un significativo sostegno finanziario: ben 72 milioni di dollari nel secondo trimestre 2023, contro i 35 milioni di dollari della campagna dell'ex presidente Donald Trump. (Was)