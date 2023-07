Siria: instabilità nel nord-est, artiglieria turca bombarda distretto di Tel Tamr

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’artiglieria turca ha bombardato, ieri, la zona attorno al villaggio di Qabur al Qarajneh, nel distrtto di Tel Tamr, nel governatorato nord-orientale di Hasakah. Lo si apprende dall’Osservatorio siriano per i diritti umani (Sohr), organizzazione non governativa con sede a Londra, ma con una fitta rete di contatti sul campo, secondo cui non vi sono segnalazioni di vittime e i danni materiali sono stati di modesta entità. Nell’area, controllata dalle Forze democratiche siriane (Sdf), l’ultima operazione militare di Ankara risaliva allo scorso 5 luglio, quando l’artiglieria turca e le fazioni ad essa affiliate aveva colpito i villaggi di Khirbet Shair, Qabur Qarajna e Sheikh ali, nella campagna di Tel Tamr. Intanto, nel governatorato nord-occidentale di Aleppo, Sohr riferisce di testimonianze sull’imposizione di tributi illegali ai contadini da parte delle fazioni armate sostenute dalla Turchia, in particolare l’Esercito nazionale siriano. Ad essere nel mirino sia dell’intelligence militare turca, sia della polizia militare di Damasco, invece, sono coloro sui quali gravano sospetti di collaborazione con l’Amministrazione autonoma del nord-est (Rojava), all’interno delle istituzioni civili o quanto al servizio militare obbligatorio. Inoltre, nel governatorato di Deir ez-Zor, a sud di quello di Hasahak, un gruppo armato, identificabile come appartenente a una cellula dell’Is, ha sferrato un attacco contro una pattuglia delle Forze democratiche siriane (Sdf), ferendo un combattente. Le cellule locali dell’Is, dall’inizio dell’anno, hanno compiuto 97 attacchi all’interno delle zone controllate dall’Amministrazione autonoma, dove hanno perso la vita 63 persone, tra le quali dodici civili. (Res)