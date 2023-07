Giappone: Kishida potrebbe effettuare un rimpasto di governo a settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Giappone, Fumio Kishida, potrebbe decretare un rimpasto di governo e della leadership del Partito liberaldemocratico (Pld) nel mese di settembre, una decisione che aprirebbe le porte a possibili elezioni anticipate durante la sessione parlamentare autunnale. Lo anticipano i media giapponesi, secondo cui il rimpasto potrebbe avvenire a metà del mese di settembre, in corrispondenza con la scadenza del primo anno di mandato di diversi funzionari del Pld. Gli avvicendamenti fornirebbero indicazioni in merito ai più probabili successori politici di Kishida: tra questi l'attuale segretario generale del Pld ed ex ministro degli Esteri e dell'Economia, Toshimitsu Motegi, il ministro della Trasformazione digitale Taro Kono e la ministra incaricata della sicurezza economica, Sanar Takaichi. In risposta alle indiscrezioni, Kishida si è limitato ad affermare che "il piano è di decidere le tempistiche appropriate e i dettagli di nuove nomine in linea con la posizione di base del gabinetto". La decisione se procedere o meno a un rimpasto di governo dipenderà probabilmente dai progressi in merito alle più pressanti e delicate questioni di politica interna, incluse le politiche per la natalità, l'aumento della spesa destinata alla Difesa - e il reperimento delle necessarie riforme - e la progressiva adozione del controverso sistema di identità digitale "My Number". (Git)