Siria: militare di Damasco morto negli scontri con fazione islamica armata a Idlib

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un militare delle Forze armate di Damasco è rimasto ucciso, ieri, nello scontro a fuoco con la fazione islamica armata Hayat Tahrir al Sham, a Jabal al Zawiya, nella campagna meridionale di Idlib, nel nord-est del la Siria. Come ricorda l’Osservatorio siriano per i diritti umani (Sohr), organizzazione non governativa con sede a Londra, ma con una fitta rete di contatti sul campo, la regione si trova all’interno della cosiddetta “zona Putin-Erdogan”, area demilitarizzata concordata dai presidenti della Federazione Russa, Vladimir Putin, e della Repubblica di Turchia, Recep Tayyip Erdogan. In questa zona, dall’inizio del 2023 sono state 248 le vittime, tra militari e civili, nei 171 scontri a fuoco tra le Forze armate siriane e le fazioni islamiche. Intanto, secondo il quotidiano filo-governativo “Al Watan”, nel Deserto siriano (Badiyat al Sham), i militari di Damasco hanno intensificato le operazioni di sicurezza contro cellule dell’organizzazione terroristica dello Stato islamico (Is). (Res)