Usa-Israele: Blinken incontra il presidente Herzog

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha incontrato ieri a Washington il presidente di Israele Isaac Herzog, in visita ufficiale negli Usa. Lo riferisce tramite una nota il dipartimento di Stato Usa, secondo cui i due interlocutori hanno ribadito l'importanza del partenariato tra i rispettivi Paesi, che dura da 75 anni, e l'impegno comune per i valori fondamentali condivisi del governo democratico e dei diritti umani al centro delle relazioni bilaterali. Blinken ed Herzog hanno discusso inoltre gli sforzi tesi a integrare ulteriormente Israele nella regione mediorientale e a contrastare "l'atteggiamento destabilizzante" dell'Iran, oltre a "ulteriori misure" tese a ridurre la tensione in Cisgiordania. (Was)