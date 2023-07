Migranti: Libano, aumentano i tentativi di emigrazione illegale via mare verso l’Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante la stagione estiva sono aumentati i tentativi di emigrazione illegale via mare dal Libano verso l’Europa, in fuga dalla grave crisi economica che affligge il Paese. Lo ha riferito al quotidiano libanese “L’Orient le Jour” la portavoce dell’Alto commissariato dell’Organizzazione delle Nazioni unite per i rifugiati (Unhcr) in Libano, Lisa Abou Khaled. Secondo quest’ultima, tuttavia, “complessivamente, nel 2023, il numero dei tentativi di partenza irregolare dal Libano sono diminuiti rispetto all’anno scorso”, dal momento che dall’inizio di quest’anno i tentativi sono stati 10 e le persone coinvolte 535, mentre nello stesso periodo del 2022 i tentativi erano stati 14 e le persone coinvolte 1.082. Uno dei fattori all’origine di questi tentativi è la crisi economica “paralizzante”, iniziata nel 2019, che “ha causato un grave deterioramento delle condizioni di vita dei libanesi e dei rifugiati, aumentando le esigenze umanitarie e i meccanismi di adattamento negativo”, ha spiegato Abou Khaled. Infatti, la metà della popolazione libanese vive attualmente al di sotto della soglia di povertà e il 90 per cento dei rifugiati siriani accolti nel Paese ha bisogno di aiuti umanitari per sopravvivere. Infatti, secondo la portavoce dell’Unhcr, nella maggior parte dei casi a tentare di uscire illegalmente dal Libano via mare sono i rifugiati siriani. Dall’inizio del mese di luglio, le Forze armate e le Forze di sicurezza interna (Fsi) del Libano hanno sventato almeno quattro tentativi di emigrazione illegale via mare, l’ultimo dei quali risale allo scorso giovedì, 13 luglio, ed è avvenuto al largo della costa di Abdé, nel governatorato settentrionale dell’Akkar. L’8 luglio scorso, inoltre, più di 200 siriani e un numero imprecisato di libanesi erano stati arrestati mentre si apprestavano a tentare di emigrare illegalmente a bordo di imbarcazioni di fortuna, alla volta dell’Italia. Lo stesso giorno, a Deir Ammar, nel governatorato del Libano-Nord, cinque trafficanti libanesi e 49 cittadini siriani erano stati arrestati mentre tentavano di partire illegalmente via mare verso l’Europa, mentre altri nove erano finiti in manette per il sospetto tentativo di portare centinaia di migranti irregolari al largo della costa di Selaata, a Batroun. (Lib)