Corea del Sud: governo annuncia piani per costruzione nuove centrali nucleari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Corea del Sud ha annunciato oggi l'avvio di discussioni attive in merito a piani per la costruzione di nuove centrali nucleari a sostegno degli obiettivi di riduzione delle emissioni di carbonio e della sicurezza energetica nazionale. Durante un incontro organizzato dal ministero dell'Energia, il governo ha confermato che l'amministrazione del presidente Yoon Suk-yeol intende dotare il Paese di un mix energetico "razionale ed efficiente in termini di costi", riservando un ruolo di centralità all'energia nucleare. Per consentire al Paese di rispondere alla crescente domanda di energia nel lungo termine, "è necessario considerare un mix energetico che includa nuove centrali nucleari", ha dichiarato il ministro dell'Energia Lee Chang-yang. La Corea del Sud prevede un forte aumento della domanda di energia per effetto dell'ulteriore espansione della sua industria dei semiconduttori e della realizzazione di centri dati nel Paese. Oltre a centrali nucleari convenzionali, il governo sta studiando l'introduzione di piccoli reattori nucleari modulari. (Git)