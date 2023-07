Libano: proteste Corrente patriottica libera contro presenza rifugiati siriani nel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un centinaio di sostenitori della Corrente patriottica libera (Cpl), a maggioranza cristiana maronita, ha organizzato una protesta, ieri, davanto la sede della missione dell’Unione europea (Ue) in Libano, al centro di Beirut, per esprimere il proprio dissenso rispetto alla risoluzione adottata lo scorso 11 luglio dal parlamento Ue, secondo la quale non sussistono le condizioni per un rimpatrio sicuro e dignitoso dei rifugiati siriani. Come riferisce il quotidiano libanese “L’Orient le Jour”, inoltre, nel testo della risoluzione si esortano le autorità di Beirut ad “astenersi dall’espellere, dall’imporre misure discriminatorie e dall’incitare all’odio nei confronti dei rifugiati siriani”. “Questo Paese è il nostro, non è dei rifugiati siriani”, ha dichiarato un manifestante della Cpl, mentre un altro ha spiegato che la protesta “non è contro i siriani, ma contro la decisione dell’Ue di tenere i siriani qui. Non abbiamo problemi con i siriani in generale, ma i rifugiati siriani sono un fardello per noi”. Lo stesso manifestante ha quindi aggiunto che i libanesi “non possono aiutare un gran numero di persone che possono tornare nel loro Paese. Non abbiamo problemi con i siriani che lavorano legalmente per guadagnarsi da vivere, ma con coloro che ci rubano il lavoro in nero e che sono al di fuori della legge”. Intanto, il ministro degli Esteri uscente, Abdullah Bou Habib, ha informato l’incaricato d’affari dell’ambasciata del Libano in Siria, Ali Daghman, dell’intenzione del governo di Beirut di inviare una delegazione a Damasco, per discutere di “diverse questioni di interesse comune”, inclusa quella dei rifugiati siriani nel Paese, in base alle direttive del primo ministro uscente, Najib Miqati. (Lib)