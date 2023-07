Thailandia: la Corte costituzionale sospende il progressista Pita (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il percorso di Pita verso la carica di premier è parso difficile sin dal principio: l'impegno espresso dal leader di Phak Kao Klai a riformare le norme sulla lesa maestà, che criminalizzano le critiche alla monarchia, gli hanno alienato il sostegno di un'ampia porzione dell'arco costituzionale, e accuse di ineleggibilità hanno innescato un'indagine della Commissione elettorale, deferita nei giorni scorsi alla Corte costituzionale. Pita ha già dichiarato di essere pronto a farsi da parte se la sua candidatura riceverà una seconda bocciatura da parte del parlamento. Diversi analisti politici anticipano già lo scenario di un governo di larghe intese, che potrebbe includere almeno in parte le formazioni politiche vicine alle forze armate e che potrebbe essere guidato da un esponente del partito Pheu Thai (Per i Thai), secondo alle elezioni e vicino all'ex premier in esilio Thaksin Shinawatra. (segue) (Fim)