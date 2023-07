Thailandia: la Corte costituzionale sospende il progressista Pita (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il momento, comunque, Pita non appare intenzionato a darsi per sconfitto: ieri il leader progressista ha presieduto un incontro della coalizione di otto partiti che hanno sostenuto la sua nomina a primo ministro la scorsa settimana, e che in vista del voto di oggi gli hanno confermato la fiducia. Assieme, gli otto partiti assicurano a Pita una solida maggioranza alla Camera bassa, che conta in tutto 500 seggi; all'elezione del 13 luglio scorso, però, Pita ha raccolto solo 324 voti, 51 in meno del necessario. In attesa del voto, Phak Kao Klai ha assunto una seconda iniziativa: il partito ha presentato una proposta di riforma costituzionale per privare il Senato del diritto di votare l'elezione del capo del governo. La formazione progressista argomenta che il Senato sia venuto meno ai suoi obblighi costituzionali, in quanto circa due terzi dei suoi membri si sono astenuti dalla votazione del 13 luglio. Come per l'elezione del premier, però, l'approvazione dell'emendamento costituzionale dovrebbe ottenere il sostegno di 375 parlamentari, e richiede come ulteriori condizioni il parere favorevole di almeno 83 senatori e 75 esponenti dell'opposizione alla Camera. (segue) (Fim)