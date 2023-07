Thailandia: la Corte costituzionale sospende il progressista Pita (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pita ha già anticipato che se la sua candidatura a premier non otterrà per la seconda volta i voti necessari, e se la proposta di riforma costituzionale verrà respinta dal parlamento, il suo partito appoggerà una candidatura presentata dagli alleati del partito Pheu Thai. Per superare le resistenze del Senato, però, il partito vicino alla dinastia politica Shinawatra potrebbe essere costretto ad accettare una "grande coalizione" che manterrebbe al governo i partiti pro-forze armate, nonostante la netta sconfitta subita da questi ultimi alle urne. La prima "vittima" politica di un governo di larghe intese sarebbe la riforma dell'articolo 112 del Codice penale: la cosiddetta legge sulla lesa maestà, che prevede l'arresto e pesanti sanzioni per chiunque critichi il re della Thailandia, la regina o altre figure di primo piano della gerarchia reale. La riforma della legge figura in cima alle promesse elettorali di Phak Kao Klai, e il partito ha già presentato un emendamento che limiterebbe alla sola famiglia reale la possibilità di sporgere denunce sulla base dell'articolo 112, e ne ridurrebbe significativamente le sanzioni. La riforma è ritenuta però inaccettabile dai partiti conservatori, e persino da alcuni partiti che hanno formalmente appoggiato la candidatura di Pita a capo del governo: tra questi Bhumjaithai (Orgoglio thai). (segue) (Fim)