Thailandia: la Corte costituzionale sospende il progressista Pita (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli ostacoli che si frappongono alla candidatura di Pita non sono di natura esclusivamente politica: il leader progressista e il suo partito potrebbero presto subire un doppio procedimento giudiziario da parte della Corte costituzionale, che proprio in questi giorni sta deliberando in merito a due casi distinti. La Corte ha accettato anzitutto la richiesta della Commissione elettorale di stabilire se la candidatura di Pita, e persino la sua elezione a deputato, siano effettivamente legittime: il leader progressista è accusato infatti di aver detenuto una partecipazione in una società dei media in contrasto coi dettami della Costituzione. Si tratta di una partecipazione azionaria alla società televisiva "iTv Plc", che ha cessato le operazioni nel 2007, e le cui azioni non vengono più scambiate sulla borsa di Bangkok dal 2014. Pita ne aveva ereditato una quota dal padre defunto, e dopo le elezioni del 14 maggio ne ha ceduto la proprietà. (segue) (Fim)