Thailandia: la Corte costituzionale sospende il progressista Pita (6)

- Il secondo caso ammesso dalla Corte costituzionale è ancor più insidioso, e potrebbe addirittura portare allo scioglimento di Phak Kao Klai: una denuncia accolta dai giudici costituzionali accusa infatti il partito di voler rovesciare la monarchia indebolendo le norme sulla lesa maestà, una proposta che secondo alcuni degli oppositori di Pita equivarrebbe a un tentativo di rovesciamento dell'ordine costituzionale. Si tratta di una teoria che poggia su presupposti legali apparentemente inconsistenti, ma è noto che le forze armate esercitano ancora una forte influenza sia sulla Corte costituzionale, sia sulla Commissione elettorale. A prescindere da quanto accadrà oggi, l'attuale sistema per l'elezione del primo ministro, che prevede il voto congiunto di Camera e Senato, presenta già una data di scadenza: da maggio 2024 l'elezione del premier tornerà a essere competenza esclusiva della Camera, ma le prossime elezioni generali non sono in programma in Thailandia prima del 2027. (Fim)