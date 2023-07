Iraq-Francia: incontro tra ministri della Difesa, rafforzata cooperazione militare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- Il ministro della Difesa della Repubblica francese, Sébastien Lecornu, ha incontrato, ieri, a Baghdad, il primo ministro della Repubblica d’Iraq, Mohammed Shia al Sudani, il ministro della Difesa iracheno, Thabet al Abbassi, e il comandante della coalizione internazionale a guida statunitense contro l’organizzazione terroristica dello Stato islamico (Is), Inherent Resolve. Lo hanno riferito i quotidiani panarabi “Al Quds al Arabi” e “Al Arab”, aggiungendo che, nel corso dei colloqui, Baghdad e Parigi hanno concordato un rafforzamento della cooperazione militare bilaterale. Secondo Al Abbassi, l’incontro con l’omologo francese, durante il quale “sono state passate in rassegna le relazioni franco-irachene nella loro totalità”, è stato “fruttuoso”. “Abbiamo discusso della presenza del contingente militare francese all’interno della coalizione internazionale e del suo ruolo significativo nella lotta al terrorismo e contro le cellule dell’Is”, ha aggiunto il ministro della Difesa iracheno. Da parte sua, Lecornu ha elogiato “l’operato decisivo” dei militari francesi in Iraq, al fianco delle Forze armate irachene e “di altri alleati, tra i quali gli Usa”. Al centro dell’incontro tra i due ministri della Difesa, inoltre, c’è stato “il programma di formazione, unico nel suo genere, chiamato ‘battaglione del deserto’”, come lo ha definito Lecornu. Si tratta di un ciclo di addestramento riservato ai militari iracheni, della durata di due anni, nel quale saranno coinvolti 80 formatori militari francesi, che si alterneranno “per consentire la formazione di cinque battaglioni, cioè 2.100 militari iracheni”, ha spiegato il ministro francese. L’iniziativa “somiglia molto ai vari programmi di formazione che stiamo attualmente portando avanti in Polonia per i soldati ucraini”, ha aggiunto. I due ministri, quindi, hanno discusso del rafforzamento della cooperazione nel settore degil armamenti, in particolare in relazione alla “sicurezza dello spazio aereo” dell'Iraq. Secondo Al Abbassi, durante il colloquio con Lecornu, si è fatto riferimento anche alle “trattative” in corso a Baghdad con il gruppo francese Thales, specializzato nell’industria aerospaziale, nella difesa, nella sicurezza e nel trasporto terrestre. Con Thales, secondo il ministro della Difesa iracheno, “le cose stanno già progredendo bene, in particolare per quanto riguarda il radar GM 400 e le discussioni continueranno riguardo ad altre attrezzature e altri radar”. Infatti, lo scorso gennaio, durante una visita a Parigi, il premier iracheno aveva incontrato alcuni rappresentanti delle aziende francesi Thales e Dassault, insieme alla compagnia europea Airbus, per discutere la possibile fornitura di radar, aerei Rafale ed elicotteri militari a Baghdad. Inoltre, lo scorso maggio, le aviazioni militari francesi e irachene hanno condotto un'esercitazione congiunta in Iraq, che ha visto la partecipazione degli aerei da combattimento Rafale. (Res)