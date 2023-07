Usa: Michigan, accuse penali contro 16 falsi grandi elettori che hanno sostenuto Trump nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità del Michigan hanno annunciato accuse contro 16 falsi grandi elettori che hanno cercato di confermare la vittoria di Donald Trump nello Stato, durante le presidenziali del 2020. Le prime accuse formali contro i sostenitori di Trump che si sono presentati in diversi Stati come grandi elettori sono state confermate dalla procuratrice generale dello Stato, Dana Nessel, e arrivano lo stesso giorno in cui l’ex presidente è stato informato dal dipartimento della Giustizia di essere coinvolto nelle indagini di un gran giurì di Washington sull’assalto al Congresso del 6 gennaio 2021. Le 16 persone accusate si sarebbero incontrate all’interno del quartier generale del Partito repubblicano in Michigan, firmando una serie di documenti in cui attestavano di essere stati “legalmente nominati” all’incarico di grandi elettori. “Questa è una bugia: non sono mai stati legalmente eletti, né erano qualificati a svolgere tale compito”, ha detto la procuratrice. Nei confronti di ognuno di essi sono stati emessi otto capi di imputazione, inclusa la falsificazione di documenti. Tra di loro ci sono anche il co-presidente del Partito repubblicano del Michigan, Meshawn Maddock, e Kathy Berden, componente del Comitato statale dei repubblicani. (Was)