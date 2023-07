Brasile-Svezia: Lula invita primo ministro svedese Kristersson a visitare il Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, ha invitato il primo ministro della Svezia, Ulf Kristersson, a visitare il Paese, accompagnato da una missione commerciale il prossimo anno. L'invito è stato formalizzato nel corso di un incontro a margine del vertice Ue-Celac a Bruxelles, in Belgio. Lo riferisce la presidenza brasiliana in una nota in cui evidenzia che anche Kristersson ha invitato Lula in Svezia. "Oltre che delle relazioni bilaterali, i due leader hanno discusso dell'accordo di partnership tra le compagnie aeronautiche brasiliana, Embraer, e svedese, Saab, per la produzione di aerei da caccia Gripen, utilizzati dall'aeronautica militare brasiliana (Fab)." (Brb)