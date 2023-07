Usa-Israele: Biden incontra omologo Herzog, focus su Iran, Medio Oriente e riforma della giustizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha incontrato oggi alla Casa Bianca il suo omologo israeliano, Isaac Herzog, che domani terrà un discorso al Congresso Usa in occasione del 75mo anniversario dell’indipendenza di Israele. Le parti, riferisce una nota, hanno discusso una serie di temi strategici di interesse comune, come il coordinamento per il contrasto al programma nucleare iraniano e la crescente partnership militare tra Teheran e la Federazione Russa. Entrambi hanno ribadito il “legame indissolubile” tra i due Paesi, in virtù dei valori democratici alla base delle rispettive società. Particolare attenzione è stata dedicata alla riforma della giustizia approvata dal governo di Benjamin Netanyahu, sulla quale è stata ribadita la necessità di trovare un consenso popolare. I due presidenti hanno anche discusso il future della cooperazione bilaterale nel quadro delle principali sfide globali, come la pandemia, la sicurezza alimentare e il contrasto al cambiamento climatico. Biden ha ribadito il suo impegno a favorire una soluzione a due Stati al conflitto israelo-palestinese, che rappresenta “la via migliore per raggiungere una pace duratura e garantire condizioni di vita adeguate ai cittadini israeliani e palestinesi”. Il presidente Usa ha anche ribadito la necessità di prendere provvedimenti concreti per garantire la stabilità e la ripresa economica della Cisgiordania. (Was)