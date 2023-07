Ucraina: concluso il colloquio tra Biden e il cardinale Zuppi a Washington

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è concluso intorno alle 19 locali (l’una del mattino in Italia), dopo circa due ore, il colloquio alla Casa Bianca tra il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, e il cardinale Matteo Maria Zuppi, arcivescovo metropolita di Bologna e presidente della Conferenza episcopale italiana. Il cardinale, giunto negli Stati Uniti su richiesta di Papa Francesco per discutere il conflitto in Ucraina, ha avuto nella giornata di martedì 18 luglio anche alcuni incontri al Congresso con i parlamentari statunitensi. (Was)