Qatar-Giappone: Kishida incontra emiro al Thani, discussa sicurezza forniture energetiche (2)

- Durante la tappa in Arabia Saudita, Kishida e il principe della Corona Mohammed bin Salman, hanno firmato 26 memorandum d'intesa e concordato di cooperare alla condivisione di tecnologie per contribuire agli obiettivi di decarbonizzazione e diversificazione economica di Riad. I due leader hanno concordato il lancio di un dialogo strategico a livello di ministri degli Esteri per approfondire la collaborazione bilaterale. Attraverso l'approfondimento delle relazioni con Riad, il Giappone punta a garantire alla propria economia una fornitura stabile di petrolio greggio, in un contesto globale reso incerto dalla guerra in Ucraina e dalle sue ricadute. L'Arabia Saudita punta invece ad aggiudicarsi investimenti e tecnologie avanzate dal Giappone per accelerare la propria diversificazione economica. L'incontro è culminato nella firma di 26 memorandum d'intesa nel settore energetico. Il Giappone contribuirà alla crescita del comparto fotovoltaico di Riad e allo sviluppo di economie basate su combustibili alternativi come l'idrogeno e l'ammoniaca. (segue) (Git)