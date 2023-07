Singapore: il finanziere Ng annuncia candidatura alla presidenza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le dichiarazioni di Ng paiono far riferimento alla crisi affrontata in queste settimane dal Partito di azione popolare (Pap) del primo ministro di Singapore, Lee Hsien Loong, a causa di una serie di scandali e incidenti che hanno coinvolto alte cariche pubbliche. L'ultimo colpo al partito è giunto lunedì, con l'annuncio delle dimissioni del presidente del parlamento Tan Chuan-jin, bersaglio di critiche da settimane per l'uso di linguaggio improprio e per una relazione extraconiugale con una parlamentare, Cheng Li Hui. Oltre a dimettersi da parlamentari, entrambi hanno rassegnato le dimissioni da membri del Pap. Il caso ha assunto una gravità maggiore a causa di un altro scandalo che ha recentemente investito il partito di governo e l'esecutivo, e che ha coinvolto il ministro dei Trasporti, S Iswaran. All'inizio di questo mese, inoltre, i ministri della Giustizia e degli Esteri, K Shanmugam e Vivian Balakrishnan, sono stati oggetto di scrutinio per una vicenda legata alla locazione di bungalow in una località turistica, anche se a carico di entrambi non è stato formulato alcun addebito. (segue) (Fim)