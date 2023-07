Usa-Cina: Kissinger a Pechino, ha incontrato il ministro della Difesa Li Shangfu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- L'ex segretario di Stato Usa, Henry Kissinger, è arrivato oggi a Pechino, dove ha incontrato il ministro della Difesa, Li Shangfu. La visita, la prima da prima della pandemia di Covid-19, è stata confermata in una nota dal ministero della Difesa cinese, ed è stata organizzata in un momento di forti tensioni tra Washington e Pechino. Li ha dichiarato che i rapporti tra Stati Uniti e Cina “non sono mai stati peggiori dall’istituzione di relazioni diplomatiche bilaterali, a causa del rifiuto a trovare un compromesso da parte di Washington”. Lo sviluppo della Cina, ha aggiunto il ministro, rappresenta “una benedizione per tutto il mondo, e non un disastro: gli Stati Uniti necessitano di una visione strategica corretta, perché un futuro migliore dipende esclusivamente dalla convivenza pacifica tra Paesi sviluppati ed emergenti”. Li ha anche definito Kissinger, che durante l’amministrazione Nixon ha giocato un ruolo determinante nella ripresa dei rapporti diplomatici tra Washington e Pechino, un “amico della Cina”. Il ministro, il cui nome è nella lista dei soggetti sanzionati dagli Stati Uniti, ha rifiutato un colloquio bilaterale con l’omologo Usa, Lloyd Austin, a margine del Dialogo Shangri-La che ha avuto luogo a Singapore il mese scorso. All’epoca, il governo cinese ha affermato che la sospensione delle sanzioni rappresenta un prerequisito fondamentale per “qualsiasi discussione di natura diplomatica”. Secondo il comunicato di Pechino, Kissinger ha affermato che “Stati Uniti e Cina devono superare le loro incomprensioni, trovando un compromesso che consenta di evitare un conflitto e coesistere in maniera pacifica”. Il portavoce del dipartimento di Stato Usa, Matthew Miller, ha affermato durante un briefing con la stampa che il governo federale è a conoscenza del viaggio a Pechino di Kissinger, che tuttavia si è recato in Cina “come un privato cittadino”. (Was)