Sicurezza: Viminale, incontro cordiale e costruttivo tra Piantedosi e sindacati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Rivolgo un sentito augurio a nome dell’Ugl all’Agenzia di stampa Nova in occasione del ventesimo anniversario" Paolo Capone

Segretario Generale dell’Ugl

18 ottobre 2021

- Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha incontrato oggi al Viminale i segretari generali delle organizzazioni sindacali: Maurizio Landini (Cgil), Luigi Sbarra (Cisl), Pierpaolo Bombardieri (Uil) e Francesco Paolo Capone (Ugl). L’incontro si è svolto in attuazione, per quel che riguarda le materie di competenza del ministero dell’Interno, del tavolo con i sindacati aperto dalla Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, lo scorso 30 maggio a palazzo Chigi. In particolare, si è parlato, di progressivo recupero e potenziamento degli organici, di iniziative per la formazione del personale, di atti vandalici ai danni delle sedi delle Confederazioni sindacali, di monitoraggio dei flussi di manodopera nel ciclo di realizzazione delle infrastrutture, di sicurezza nei luoghi di lavoro, di caporalato e di uso dei beni confiscati alla mafia. I sindacati hanno ringraziato il ministro Piantedosi per la disponibilità, la sensibilità e la tempestività dimostrata nell’affrontare, oggi come in passato, le tematiche poste alla sua attenzione. Al termine dell’incontro, che si è svolto in un clima cordiale, costruttivo e ricco di spunti, il ministro e i segretari generali delle organizzazioni sindacali si sono dati appuntamento a metà settembre per ulteriori aggiornamenti.(Rin)