Ucraina: nunzio apostolico a Washington, Zuppi negli Usa per dialogare ed essere ascoltato

- Il cardinale Matteo Maria Zuppi, arcivescovo metropolita di Bologna e presidente della Conferenza episcopale italiana, si è recato in visita a Washington per “dialogare, ascoltare ed essere ascoltato”. Lo ha detto il nunzio apostolico a Washington, Christophe Pierre, parlando su “RaiNews24”, poche ore prima di un bilaterale alla Casa Bianca tra Zuppi e il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden. “Il presidente ha sempre avuto una grande attenzione nei confronti del Santo Padre”, ha aggiunto Pierre. (Was)