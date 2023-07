Polonia: Sangiuliano rende omaggio a vittime massacro Katyn e ghetto di Varsavia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Nei mesi di aprile e maggio del 1940 si consumò il massacro di Katyn, uno dei più efferati, tra i tanti, crimini del comunismo. Circa 22mila persone, tra militari, docenti, giornalisti e imprenditori polacchi furono assassinati nella foresta di Katyn dalla polizia politica sovietica. Oggi ho reso omaggio alle vittime al museo di Katyn a Varsavia. È stata per me una grande emozione. Per decenni i comunisti sovietici hanno negato questo eccidio. Poi si sono dovuti arrendere all’evidenza. È un dovere coltivare la memoria di questi fatti”. Lo ha detto il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, durante la sua visita istituzionale in Polonia che ha previsto anche l’omaggio al luogo della rivolta ebraica del ghetto di Varsavia, in cui i cittadini ebrei si ribellarono agli occupanti tedeschi e alle deportazioni nei campi di sterminio. “Fu un atto di eroismo degli ebrei polacchi contro la barbarie nazista. Lottarono per la libertà e la giustizia, era doveroso essere qui”, ha aggiunto Sangiuliano.(Rin)