Trasporto aereo: Ita, su voli Sardegna pronti ad aumentare posti se domanda alta

- Ita Airways in merito alle dichiarazioni diffuse a mezzo stampa sui voli in continuità territoriale con la Regione Sardegna, precisa che attualmente, tenuto conto del dimensionamento dell’offerta contenuto nel Decreto ministeriale, opera giornalmente: 7 frequenze sulla Cagliari – Roma Fiumicino, come previsto dal Decreto; 6 frequenze sulla Cagliari – Milano Linate, 2 in più rispetto al Decreto; 3 frequenze sulla Alghero – Milano Linate, 1 in più rispetto al Decreto. La Compagnia attua un continuo monitoraggio, insieme alle competenti strutture della Regione Sardegna, sulla capacità disponibile. Nel caso in cui sulla singola tratta la domanda dei posti fosse superiore al 91 per cento dell’offerta complessiva giornaliera, Ita Airways, nel rispetto del Decreto, valuta tempestivamente incrementi dell’offerta tramite utilizzo di aeromobili più capienti o introduzione di voli aggiuntivi, tenendo in debita considerazione la disponibilità della flotta. In aggiunta, Ita Airways ha messo a disposizione circa 1000 posti addizionali rispetto alla capacità minima indicata dal bando grazie all’impiego di aeromobili a maggiore capacità unitaria. La Compagnia, impegnata in questi giorni a fronteggiare gli impatti dello sciopero degli operatori aeroportuali dello scorso 15 luglio, nonché l’emergenza causata dall’incendio presso l’aeroporto di Catania, conferma la propria attenzione nei confronti della Sardegna e della mobilità dei suoi cittadini.(Rin)