Corea del Nord: Tokyo conferma lancio di due missili balistici verso il Mar del Giappone (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'incontro inaugurale del Gruppo è stato annunciato dal presidente della Corea del Sud, Yoon Suk-yeol, che ha definito la riunione il "punto di partenza" per l'edificazione di una deterrenza più forte ed efficace contro Pyongyang. "Attraverso il potenziamento dell'alleanza tra Corea del Sud e Stati Uniti ad un nuovo paradigma nucleare, compiremo sforzi sostanziali per bloccare fondamentalmente le minacce nucleare e missilistica della Corea del Nord", ha detto Yoon nel corso di una conferenza stampa. L'incontro inaugurale del Gruppo è stata presieduta dal vice consigliere per la sicurezza nazionale della Corea del Sud, Kim Tae-hyo, e dal coordinatore del Consiglio di sicurezza nazionale Usa per gli Affari dell'Indo-Pacifico, Kurt Campbell. L'incontro è coinciso con l'arrivo a Busan del sottomarino lanciamissili a propulsione nucleare statunitense Uss Kentucky. Stati Uniti e Corea del Sud hanno concordato l'istituzione del Gruppo consultivo sul nucleare il occasione della visita del presidente coreano a Washington, lo scorso aprile, per integrare appieno Seul nella cornice di "deterrenza strategica estesa" degli Stati Uniti. Giovedì prossimo funzionari della sicurezza dei due Paesi e del Giappone si incontreranno anche a Tokyo. (segue) (Git)