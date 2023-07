Qatar-Giappone: Kishida incontra emiro al Thani, discussa sicurezza forniture energetiche (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come anticipato dal quotidiano "Nikkei", in occasione del viaggio del primo ministro giapponese, è stato firmato un accordo per lo sviluppo delle terre rare, risorse considerate essenziali per la produzione di veicoli elettrici e per far avanzare il piano di completa decarbonizzazione del Giappone entro il 2050. Nel loro incontro, l'erede al trono saudita, Mohammed bin Salman Al Saud, e Kishida hanno discusso anche dell'esplorazione congiunta di progetti di sviluppo delle terre rare in altri Paesi. Il Giappone intende aiutare l'Arabia Saudita a estrarre e sfruttare altre risorse minerarie come il rame, il ferro e lo zinco. Il mese scorso, il Giappone ha annunciato che investirà 107,5 miliardi di dollari nei prossimi 15 anni per sviluppare l'idrogeno e per accelerare la decarbonizzazione dell'economia nazionale. Attualmente il Paese asiatico dipende dall'Arabia Saudita e dagli Emirati Arabi Uniti per l'80 per cento delle proprie forniture di petrolio. (segue) (Git)