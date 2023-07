Ue-Celac: vertice ribadisce le preoccupazioni per la guerra contro l'Ucraina e rinnova la cooperazione fra i due continenti (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Parole a cui fanno eco quelle del presidente del Consiglio italiano Giorgia Meloni, che nel suo intervento al vertice ha ribadito la necessità di un accordo che sia vantaggioso per tutti. "I rapporti commerciali e strategici sono una chiave" dell'alleanza fra Ue e Paesi Celac, ha dichiarato Meloni. "Per questo, speriamo di riuscire a firmare l'accordo modernizzato con il Cile, sosteniamo gli sforzi della Commissione Ue per arrivare a un'intesa con il Messico, con i paesi del Mercosur che sia davvero vantaggiosa per entrambi", ha aggiunto. "L'Europa non lavora con le minacce", ha invece specificato in conferenza stampa il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, rispondendo a una domanda sulle recenti parole del presidente brasiliano Lula, che ha accusato l'Europa di usare le motivazioni della difesa ambientale come protezionismo, soprattutto per quanto riguarda l'accordo Mercosur. "Le minacce non sono il nostro modo di lavorare. Non abbiamo nessuna agenda nascosta, siamo assolutamente trasparenti e vogliamo rafforzare i rapporti economici con l'America latina e i Caraibi. Il vertice di ieri e oggi è stata l'occasione per ascoltarci a vicenda e capire meglio le preoccupazioni di entrambi le parti", ha poi aggiunto. (segue) (Beb)