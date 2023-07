© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- - L'assessore alla Cultura, Miguel Gotor, partecipa alla cerimonia commemorativa in occasione dell'80° anniversario del bombardamento sul quartiere Tiburtino-San Lorenzo. Via Tiburtina, fronte civico 70 (Ore 10:30)- L'assessore alla Cultura, Miguel Gotor, depone una corona di alloro presso il monumento in memoria dei lavoratori caduti sul posto di lavoro il 19 luglio 1943. Viale dello Scalo di San Lorenzo 10/b, impianto ferroviario di Roma San Lorenzo (Ore 14:30)- L'assessore alla Cultura, Miguel Gotor, e l'assessora alle Attività Produttive e alle Pari Opportunità Monica Lucarelli, intervengono alla prima edizione di "Matching e networking tra editori e produttori". Casa delle Tecnologie Emergenti - Stazione Tiburtina (Ore 15)- L'assessore alla Cultura, Miguel Gotor, partecipa all'inaugurazione della mostra sul bombardamento di Roma. Complesso Monumentale Basilica San Lorenzo fuori le Mura (Ore 18) (segue) (Rer)